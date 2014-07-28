Українцю за перевезення з Польщі бронежилетів та касок загрожує 10 років в’язниці

Про це УНІАН повідомили у фундації Otwarty Dialog, котра надала юридичну підтримку українцю та організувала акцію протесту проти таких дій прокуратури.

"Під час допиту прокуратура поставила українцеві звинувачення у спробі перевезення через кордон товарів, на вивезення якого вимагається дозвіл... Йому загрожує 10 років тюрми", - відзначили у фундації.

Читайте такожЗа організацію поставки бронежилетів Нацгвардії волонтерам загрожує до 10 років

Прес-секретар організації Томаш Чувара назвав складним польське законодавства у сфері товарообігу таких товарів, зауваживши, що воно прирівнює вивезення бронежилетів та касок до поставок танків.

За даними фундації, українець, проти якого було висунуто офіційне звинувачення, намагався вивезти в Україну наприкінці червня близько 550 касок та кілька бронежилетів.

Чувара зауважив, що нещодавно міністр оборони Польщі Томаш Семоняк заявляв, що бронежилети та каски не вважаються смертоносною зброєю, а слугують для особистої охорони, та польські служби не повинні блокувати їх експорт в Україну.

У фундації зауважили, що в акціях протесту проти дій прокуратури, крім активістів, взяли український політик Іван Васюник та депутат Верховної Ради України Михайло Хміль, котрі навмисне приїхали для того, аби висловити свою солідарність з активістами, котрі допомагають українським військовим, а також генконсул України у Любліні Іван Грицак.

За даними організації, прокуратура у Замосці веде ще одну справу про перевезення близько 40 бронежилетів, котрі були затримані на польсько-українському кордоні у березні цього року, та наступні допити в цій справі мають відбутися на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, польська сторона повідомила про перші випадки затримання бронежилетів на кордоні з Україною, котрі перевозили активісти для потреб українських військових наприкінці березня цього року та називала причиною затримання відсутність відповідного дозволу на вивезення, котрий мала надати польська влада.

Польське законодавство дозволяє перевозити без дозволу лише один бронежилет та каску, котрий має використовуватися для власної оборони. Низка активістів використовували цю можливість та організували групи охочих, котрі таким чином перевозили це обладнання через кордон.

Водночас за останні кілька місяців польські служби повідомляли теж про випадки, коли бронежилети та каски намагалися вивезти у більшій кількості та у такому випадку вони затримувалися, а проти тих, хто це робив, порушували відповідні справи.

Раніше представники Otwarty Dialog, котрі теж займаються збором коштів на бронежилети та каски для українських військових та перевозили їх в Україну, заявляли, що прокуратура може закрити порушені справи проти активістів справи, оскільки їхня діяльність носить ознаки так званої "малої шкоди для громадськості".