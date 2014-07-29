За добу у боях з терористами загинули 10 військовослужбовців, 55 - поранені

Про це йдеться у повідомленні РНБО у соцмережі.

Протягом доби загинуло 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення — РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 29, 2014

Вчора стало відомо, що за минулу добу у Луганській області в боях з терористами загинули 23 бійці.