За добу у боях з терористами загинули 10 військовослужбовців, 55 - поранені

12:42, 29 липня 2014
Політика
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Протягом доби загинули 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення.

Фото: УНИАН

Про це йдеться у повідомленні РНБО у соцмережі.

Вчора стало відомо, що за минулу добу у Луганській області в боях з терористами загинули 23 бійці.

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