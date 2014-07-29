За добу у боях з терористами загинули 10 військовослужбовців, 55 - поранені
12:42, 29 липня 2014Політика
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Протягом доби загинули 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення.
За добу загинуло 10 військовослужбовців, 55 - отримали поранення/ Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленні РНБО у соцмережі.
Протягом доби загинуло 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) July 29, 2014
Вчора стало відомо, що за минулу добу у Луганській області в боях з терористами загинули 23 бійці.
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