Голова Бахчисарайської РДА: Росія - поліцейська держава, а ми звикли до свободи

Про це він сказав в інтерв'ю Крым.Реалии.

«Чесно кажучи, я не хотів би, щоб Крим продовжував залишатися в складі Російської Федерації. Це моя думка», - зазначив він.

За його словами, після анексії життя поділилося на до і після, але в його роботі, як чиновника мало, що кардинально помінялося. Хоча, як зазначив Умеров, в російському законодавстві підходи і принципи роботи відрізняються дуже сильно.

Читайте такожГолова Бахчисарайської РДА вважає референдум в Криму незаконним«Росія, по суті, така закрита поліцейська держава, в якій не можна мати власну думку, її не можна вимовляти вголос, дуже серйозні репресії передбачені за це. А ми в українському правовому просторі вже звикли до свободи», - сказав він.

До кінця року в Криму все відбувається в українському правовому полі, але як тільки поставлять питання зміни присяги держслужбовця, Умеров готовий залишити свою посаду.

«Я говорю відкрито: як тільки прийде час підписувати присягу, з цього дня я перестану працювати», - сказав голова Бахчисарайського району.

Він зазначив, що у прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова поки претензій до його роботи немає, але зустрічі з самопроголошеною владою Умеров ігнорує.

«Враховуючи, що за фактом в республіці працює уряд під керівництвом Аксьонова, природно, я, будучи головою районної адміністрації, спілкуюся з ним і прямо, і опосередковано через будь-яких міністрів. Але після 16 березня я жодного разу ні з яких питань не був у «Держраді», - сказав він. - Це моя позиція. Нас викликають на всі наради абсолютно. Запрошення приходять справно. Я просто не ходжу і не відвідую".