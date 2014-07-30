Порошенко попросив Лукашенка посприяти проведенню переговорів з терористами

Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

"Порошенко звернувся до Президента Білорусі Олександра Лукашенка з проханням сприяти проведенню у Мінську 31 липня засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за участі другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії Михайла Зурабова та представника ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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За словами Президента, пропонується винести на обговорення контактної групи два питання – про звільнення всіх заручників, які залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака «Малайзійських авіаліній».

Петро Порошенко наголосив, що в питанні заручників треба діяти швидко, адже серед них є поранені, які потребують медичної допомоги.