Бойовики постачають через кордон лише 5% запланованого озброєння - Міноборони

Міністр оборони Валерій Гелетей заявляє, що українським збройним силам не вдалося взяти під контроль пропускний пункт Ізварине на кордоні з Росією.

Про це він сказав журналістам у ВР в четвер, повідомляє Українська правда.

"Нами взято Савур-Могилу, але є проблеми на півночі – Ізварине під контролем сепаратистів", - сказав він.

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За його словами, для армії критично утримати контроль над аеропортом Донецька, Луганська, і Краматорська.

"Якби ми їх здали, то там би уже були літаки і десант. А так вони через кордон постачають лише 5% того, що планували постачати", - зазначив Гелетей.