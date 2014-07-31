Бойовики постачають через кордон лише 5% запланованого озброєння - Міноборони
12:38, 31 липня 2014Політика
0 0
Міністр оборони зауважив, що якби армія здала аеропорти, то там вже були б літаки та десант терористів.
REUTERS
Міністр оборони Валерій Гелетей заявляє, що українським збройним силам не вдалося взяти під контроль пропускний пункт Ізварине на кордоні з Росією.
Про це він сказав журналістам у ВР в четвер, повідомляє Українська правда.
"Нами взято Савур-Могилу, але є проблеми на півночі – Ізварине під контролем сепаратистів", - сказав він.
Читайте такожСтрєлков обмовився, що бойовиків прикриває російська артилерія - запис розмови
За його словами, для армії критично утримати контроль над аеропортом Донецька, Луганська, і Краматорська.
"Якби ми їх здали, то там би уже були літаки і десант. А так вони через кордон постачають лише 5% того, що планували постачати", - зазначив Гелетей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter