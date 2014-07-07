Українські військові повністю контролюють кордон з Росією - РНБО

Про це в ефірі "5 каналу" сказав заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, повідомляє сайт ТСН.

"Одразу ж з припиненням перемир'я, тобто з переходом до активної фази АТО, фактично, вся межа була закрита від можливості ззовні перевезти на територію України важке озброєння. Навіть у Луганській області: ситуація така, що весь кордон контролюється Збройними силами та прикордонниками", - заявив він.

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Крім того, Коваль зазначив, що після 4 липня російська сторона більше не порушувала повітряний простір України.

Також заступник секретаря РНБО розповів про стан російських військ, які дислокуються по іншій бік кордону.

"Фактично, біля нашого кордону знаходяться батальйонні тактичні групи, які займаються прикриттям державного кордону. Тобто, вони перейшли до оборони своєї ділянки кордону з Україною та стримування від проникнення на територію Росії всіх цих угруповань. У них є елементи ударних угруповань і при необхідності вони можуть бути в найкоротші терміни створені", - повідомив він.