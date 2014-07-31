Експерти ОБСЄ здійснюють огляд місця падіння "Боїнга"

Про це повідомляє Державна комісія з розслідування катастрофи літака Boeing 777 «Малазійських авіаліній».

Як зазначається в повідомленні, «станом на 14.00 31 липня 2014 року група міжнародних експертів місії ОБСЄ прибула на місце падіння літака. Вони здійснюють загальний огляд території, де знаходяться уламки, з метою організації подальшого розслідування Міжнародною місією захисту розслідування під головуванням представників Нідерландів».

Напередодні, намагаючись потрапити на місце трагедії, експерти місії протягом кількох днів стикалися із провокаціями терористів, що мали на меті завадити розслідувачам дістатися місця трагедії. Сьогодні вранці експерти прибули в м.Дебальцево, де були попереджені терористами щодо неможливості подальшого просування до місця розташування уламків через бойові дії. Однак інформація щодо бойових дій на цій території була заперечена представниками українських військових.

Читайте такожБойовики не дотримуються "дня тиші" в районі катастрофи Boeing-777 - штаб АТО«Сепаратисти відмовились гарантувати безпеку експертів місії ОБСЄ та відповідний супровід на території, яку вони контролюють. Місією ОБСЄ було прийнято рішення продовжити просування до місця трагедії, незважаючи на потенційну небезпеку на цій території з боку неконтрольованих банд терористів та кримінальних угрупувань», йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕксперти з Нідерландів та Австралії прибули на місце падіння "Боїнга"Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.