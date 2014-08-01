На місці падіння Boeing-777 знайдені нові останки жертв

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Тоні Аббот, передає Deutsche Welle.

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За його словами, команда експертів з Нідерландів та Австралії, якій вдалось потрапити на місце катастрофи 31 липня, благополучно повернулася назад. Тоні Аббот повідомив, що протягом доби на місце аварії планує виїхати розширений склад криміналістів. Всього на місці катастрофи 31 липня побували 4 нідерландських і австралійських експерта і спостерігачі ОБСЄ. Подробиць щодо знайдених останків прем'єр Авсралії не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, Boeing-777, який належав Malaysia Airlines зазнав катастрофи в Донецькій області 17 липня, ніхто з 298 осіб, які знаходились на його борту не вижили. В ході пошуково-рятувальних робіт вдалося виявити більшу кількість тіл, але, за даними міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, на місці катастрофи все ще можуть залишатися останки 80 осіб.