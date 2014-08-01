Сину міністра оборони прийшла повістка в армію
18:32, 01 серпня 2014Політика
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Сину міністра оборони України Валерія Гелетея прийшла повістка в армію.
Сину Гелетея прийшла повістка в армію / facebook.com/v.geletey
«Сьогодні синові прийшла повістка. Він не у Києві, але відкладає усі справи і негайно вирушає до військкомату», - написав Гелетей.
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