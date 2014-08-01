Порошенко розповів, хто вкладатиме мільйони в фонд відновлення Донбасу

Багато країн та фондів готові вкладати мільйони у спеціальний фонд з відновлення Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю з журналістами українських телеканалів.

“Я почав роботу щодо створення спеціального фонду з відновлення інфраструктури Донбасу. Це будуть не лише кошти українського бюджету, не лише благодійні внески, які ми намагаємось зараз організувати, але й більшість європейських країн, США, Велика Британія, Японія погодились зробити внески, які будуть складатись з десятків мільйонів доларів, євро та фунтів”, - сказав Порошенко, висловивши сподівання, що це дасть змогу зменшити навантаження на економіку.

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Відповідаючи на запитання, чи на його думку, мають фінансувати відновлення Донбасу ті, хто був причетний до дестабілізації ситуації у цьому регіоні, в тому числі й представники великого бізнесу, Порошенко зауважив, що вони мають понести не лише фінансову, але й кримінальну відповідальність.

“Всі, хто має відношення до тероризму на Донбасі, мають бути притягнуті до відповідальності”, - сказав президент.