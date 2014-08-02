У Луганську практично не залишилося готівки - мер
Сергій Кравченко зазначає, що в місті не працює казначейство, а банки закриті.
Голова Луганської міської ради Сергій Кравченко заявляє про невиплату мешканцям заробітних плат, пенсій і відсутність готівки в місті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради з посиланням на Кравченка, казначейство не працює, банки закриті, готівки в місті практично немає.
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«Люди, які залишилися в місті, продовжують забезпечувати його життєдіяльність, лікують хворих і поранених, сьогодні не мають коштів для існування. Зарплату вони одержали мінімум місяць тому, на деяких підприємствах заборгованість складає два і більше місяці», - зазначив мер.
Мер додав, що без копійки сьогодні залишаються пенсіонери, які не можуть придбати найелементарніший запас продуктів.