У Луганську практично не залишилося готівки - мер

Голова Луганської міської ради Сергій Кравченко заявляє про невиплату мешканцям заробітних плат, пенсій і відсутність готівки в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради з посиланням на Кравченка, казначейство не працює, банки закриті, готівки в місті практично немає.

Читайте такожЛуганськ на межі гуманітарної катастрофи - мер

«Люди, які залишилися в місті, продовжують забезпечувати його життєдіяльність, лікують хворих і поранених, сьогодні не мають коштів для існування. Зарплату вони одержали мінімум місяць тому, на деяких підприємствах заборгованість складає два і більше місяці», - зазначив мер.

Мер додав, що без копійки сьогодні залишаються пенсіонери, які не можуть придбати найелементарніший запас продуктів.