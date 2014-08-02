Робота міжнародних експертів на території падіння Boeing-777 йде за планом - Мінрегіон

Першого та другого серпня на місці падіння літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» у повному обсязі проводилася робота команди міжнародних експертів під головуванням Нідерландів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерстві регіональної політики України.

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«Усі необхідні пошукові та слідчі дії відбувались за планом і без суттєвих інцидентів, які могли б вплинути на хід роботи. Це підтверджено всіма сторонами, які беруть участь у розслідуванні», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в суботу роботу представників місії ОБСЄ на місці падіння літака Boeing-777 було перервано через обстріл неподалік досліджуваної території.

Про це заявив голова місії ОБСЄ в Україні Олександр Хаг, передає AFP.

«Ми чули з відстані приблизно двох кілометрів звуки артилерійських пострілів, що наближались. Було надто небезпечно продовжувати», - зазначив Хаг.

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За його словами, раніше була досягнена домовленість з терористами про те, що вони пустять ОБСЄ до Петропавлівки у рамках пошукової операції на місці падіння лайнера.

Масштабне розслідування теракту безпосередньо на місці розпочалося в п’ятницю - туди зміг потрапити 101 міжнародний експерт.