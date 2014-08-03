В Одесі футболісти «Чорноморця» відвідали поранених в зоні АТО військовослужбовців

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, сьогодні команда «моряків» у повному складі відвідала клінічний центр.

«У приміщенні госпіталю «Чорноморець» зустрівся з солдатами і офіцерами, які видужують, відвідали палати з важкопораненими бійцями. Наша команда вручила мужнім захисникам Батьківщини плазмовий телевізор, кондиціонери, ноутбуки, кавоварку, сувенірну продукцію з символікою «Чорноморця», - повідомили в прес-службі.

Заступник начальника госпіталю Сергій Поліщук зазначив, наскільки важливою для поранених є увага, виявлена футбольним клубом, «така підтримка допоможе їм швидше відновитися як фізично, так і морально».

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Генеральний директор ФК «Чорноморець» Сергій Керницький подякував воїнам за виявлену в боях мужність і героїзм, побажав якнайскоріше повернутися до лав.

Головний тренер «моряків» Роман Григорчук заявив, що сьогоднішня зустріч «просто зобов`яже наших футболістів зіграти найближчий матч з виключною віддачею і самовідданістю». Капітан команди Дмитро Безотосний зізнався, що пишається можливістю особисто поспілкуватися з тими, хто не шкодуючи свого життя став на захист нашої Батьківщини, її територіальної цілісності і суверенітету, - додали в прес-службі клубу.