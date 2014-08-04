Вночі бойовики з установок "Град" та танків 6 разів обстріляли позиції десантників на Луганщині. 

Про цей повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.

"Шість разів вівся обстріл з БМ-21 «Град», танкового озброєння та мінометів позицій десантників в районі населеного пункту Новоаннівка", - повідомили у прес-службі. Читайте такожЗбільшилася інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків

Також шість разів з мінометів та БМ 21 «Град» обстрілювали аеродром Луганськ.

Втрат серед українських військових немає.