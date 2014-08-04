Вночі бойовики з установок "Град" та танків 6 разів обстріляли позиції десантників на Луганщині

08:49, 04 серпня 2014
Політика
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Вночі бойовики з установок "Град" та танків 6 разів обстріляли позиції десантників на Луганщині. 

град / verytinywars.blogspot.com

Про цей повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.

"Шість разів вівся обстріл з БМ-21 «Град», танкового озброєння та мінометів позицій десантників в районі населеного пункту Новоаннівка", - повідомили у прес-службі. Читайте такожЗбільшилася інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків

Також шість разів з мінометів та БМ 21 «Град» обстрілювали аеродром Луганськ. 

Втрат серед українських військових немає. 

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