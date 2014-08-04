Стрєлков має більше шансів на крісло президента РФ у 2018 році, ніж Путін - опитування
16:42, 04 серпня 2014Політика
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Росіяни готові обрати президентом країни на виборах у 2018 році терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
REUTERS
Про це свідчить опитування, проведене радіо «Эхо Москвы».
Опитування, проведене шляхом голосування в інтернеті засвідчило, що за Гіркіна готові проголосувати 28,5% росіян, а за Путіна всього 20,5%. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю.
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Натомість опитування в ефірі дало інші результати: за Стрєлкова-Гіркіна голосували б 64,2%, а за Путіна – 35,8%.
В опитування взяли участь майже чотири тисячі людей, з них 3306 чоловік проголосували в інтернеті, а висловилися в ефірі - 530 людей.
Росіяни хочуть бачити Стрєлкова президентом
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