Стрєлков має більше шансів на крісло президента РФ у 2018 році, ніж Путін - опитування

Про це свідчить опитування, проведене радіо «Эхо Москвы».

Опитування, проведене шляхом голосування в інтернеті засвідчило, що за Гіркіна готові проголосувати 28,5% росіян, а за Путіна всього 20,5%. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

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Натомість опитування в ефірі дало інші результати: за Стрєлкова-Гіркіна голосували б 64,2%, а за Путіна – 35,8%.

В опитування взяли участь майже чотири тисячі людей, з них 3306 чоловік проголосували в інтернеті, а висловилися в ефірі - 530 людей.