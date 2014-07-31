Стрєлок обмовився, що бойовиків прикриває російська артилерія - запис розмови

Зокрема, судячи зі змісту розмови між терористами, вкотре підтверджується їх тісна взаємодія з російською армією, яка дислокується біля до кордону України, повідомляє ТСН.

"Давайте, дійте. Вас з півдня прикриє російська артилерія. І поки у вас є ніч, і маєте зачистити там все", - наказує телефоном Гіркін бойовику.

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"Зазначені матеріали свідчать про безпосередню участь регулярних частин Міноборони РФ у бойових діях на боці терористів проти українських військових сил. Під час переговорів мова йде не про передачу гуманітарної допомоги, техніки або озброєння, а про вогневої підтримки дій бойовиків артилерією з російської території", - заявили у відомстві.