У МВС заявили, що за два тижні партизани на Донбасі знищили десятки найманців

За останні два тижні партизани на Донбасі знищили близько 30 найманців.

Як повідомляє прес-служба МВС, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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За його словами, місцеве населення Донбасу, що не входить до складу формувань і батальйонів українських силовиків, продовжує активно протидіяти бойовикам.

«В тилу ворога продовжують діяти загони внутрішнього опору, які за останніх два тижні знищили близько 30 найманців у Донецьку, Луганську і суміжних районах», - сказав Шкіряк.

Радник міністра повідомив, що кількість бойовиків на Донбасі не перевищує 15 тис. осіб, а підкріплення їм з боку Росії стало меншим. «На сьогоднішній момент загальна кількість російських військових, що залишилися й орудують на території кількох районів Донецької та Луганської областей, може коливатися в межах 13-15 тис.», - сказав він.

За словами Шкіряка, з території Росії бойовикам "ДНР-ЛНР" продовжує надходити підкріплення, хоча вже в меншій кількості, ніж раніше.

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Шкіряк нагадав, що в результаті успішного наступу сил АТО за останній місяць звільнено від бойовиків 75% раніше контрольованій ними території.

«Вони розуміють, що для більшості з них кінець близький, а можливість повернення у РФ практично дорівнює нулю. Саме тому вони продовжують люто чинити опір силам АТО і звірствувати по відношенню до мирних українських громадян», - заявив Шкіряк.