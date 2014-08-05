Путін наступного тижня збере в Криму всю Держдуму - ЗМІ

Про це РБК розповіли відразу кілька джерел, близьких до керівництва Державної думи і уряду РФ.

За повідомленням джерел, в середині наступного тижня анексований Крим, крім Путіна, відвідає прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, а також члени російського уряду і депутати Держдуми.

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Депутати Держдуми почнуть з'їжджатися в Крим 12 серпня, щоб поспілкуватися з мешканцями регіону, зібрати їх скарги та пропозиції. Але головий захід заплановано на 14 серпня: Держдума збереться в повному складі в Ялті для зустрічі з Путіним і Медведєвим. Саме в такому складі концепція заходу була затверджена зовсім недавно, тому, принаймні депутатам, точний формат досі невідомий, говорить співрозмовник в нижній палаті парламенту.

Спочатку планувалося, що в анексованому Криму пройде зустріч президента тільки з депутатами від "Єдиної Росії", формат розширився потім до розмови Путіна з усієї Думою. Планувалося, що питання депутатів і відповіді президента будуть на загальні, стратегічно теми - зовнішня політика, бюджет і т.д., говорить співрозмовник в Держдумі. Зовсім недавно було прийнято рішення про те, що у заході візьме участь голова уряду Медведєв.