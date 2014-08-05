У Луганську немає світла, води, зв'язку та інтернету, з міста не вивозять сміття

На території міста зберігається критична ситуація. Луганськ знеструмлений, перебуває фактично в стані гуманітарної катастрофи.

З неділі частина мешканців обласного центру залишаються без світла, води, також відсутній стаціонарний і мобільний зв'язок, інтернет. При цьому велика частина городян перебуває без світла вже протягом тижня.

Читайте такожУ Луганську знову немає електрики, води і телефонного зв'язку

Зв'язок відсутній не тільки всередині Луганська, перебуваючи за його межами в місто також неможливо додзвонитися. В умовах високих температурних показників через пошкодження більшості автомобілів комунального підприємства «Луганський центр утилізації відходів» на території обласного центру повністю припинений вивіз сміття, тому місто фактично знаходиться на межі екологічної катастрофи.

Також у зв'язку з вкрай напруженою ситуацією були припинені поставки хлору на об'єкти водопостачання ОКП «Компанія «Луганськвода», яка розташована в зоні ведення збройних зіткнень, в результаті чого з 26 липня у водопровідну мережу міста надходить питна вода, знезаражена в неповному обсязі.

Через безперервні обстріли працівники комунальних служб не в змозі підтримувати навіть найнеобхідніші об'єкти життєзабезпечення.

Однією з головних проблем на сьогодні залишається відсутність енергопостачання. Для того, щоб фахівці могли приступити до роботи в цьому напрямку, необхідно закупити і доставити в місто спеціалізовані матеріали та обладнання, що в умовах ведення бойових дій неможливо.