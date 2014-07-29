Луганськ другий день знеструмлений. Аварію не можуть усунути через обстріли

Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради.

Наголошується, що сьогодні фахівці двічі виїжджали на місце події. Проте на даний час відновити подачу електроенергії немає можливості через безперервні збройні протистояння на цій території.

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У зв'язку з цим багато районів міста, як і раніше, знеструмлені.

У міськраді запевнили, що тільки-но трапиться нагода, фахівці виїдуть на місце аварії і проведуть необхідні аварійно-відновні роботи.

Як повідомлялося, 28 липня в результаті обстрілу території Луганська була пошкоджена лінія, яка живить електроенергією місто з боку Кам‘янобродського району. Луганськ був повністю знеструмлений.