На сьогоднішній ранок у Житомирі терористи готували чотири теракти

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, члени терористичної групи – 36- та 34-річний жителі обласного центру, один із них – колишній військовослужбовець, які злочинно підтримують терористичні організації на сході України.

Наразі правоохоронцям відомо про підготовку зловмисниками чотирьох терористичних актів. Своїми цілями терористи обрали банківську та декілька державних установ, військкомат і житловий квартал обласного центру, де проживають члени родин військовослужбовців.

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5 серпня вночі у ході спеціальної операції співробітники СБУ затримали обох зловмисників.

Під час обшуку гаража, що належить правопорушникам, правоохоронці вилучили п’ять саморобних вибухових пристроїв загальною вагою 7,6 кг, вибухову речовину – гексаметилентритероксиддіамін для виготовлення детонаторів, самі детонатори, годинникові механізми, елементи живлення, газовий пістолет, маски.

Згідно з висновком експерта, саморобні вибухові пристрої були виготовлені на основі селітри та могли вибухнути від найменшого поштовху. Саморобні детонатори для СВП вибухотехніки змушені були знешкодити на місці.

Слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки помешкань, допити затриманих та їхніх спільників.