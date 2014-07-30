В Одесі "замінували" три військкомати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, сьогодні, 30 липня, з інтервалом в 5 хвилин до чергових частин Київського військкомату, розташованого по вул. Академіка Філатова, Малиновського військкомату, який розташований по вулиці Заньковецької, а також Суворовського, по вул. 43-а лінія, надійшли повідомлення від невідомого про мінування зазначених будівель.

Читайте такожСБУ затримала членів групи, що готувала теракти в ОдесіДля перевірки цих повідомлень на місце події виїхали слідчо-оперативні групи Київського, Малиновського і Суворовського райвідділів міліції, фахівці-вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В даний час будівлі та прилегла до них територія перевіряються на наявність вибухонебезпечних предметів або речовин.