Бойовики з установки "Град" підбили БМП-2 і пошкодили 9 одиниць техніки сил АТО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"З РСЗВ БМ-21 «Град» терористи обстріляли позиції силовиків в районі аеропорту в Луганську, блок-постів поблизу н.п.Стукалова Балка і Новоганнівка, позицій поблизу н.п.Степанівка і Весела Гора. Одна БМП-2 силовиків підбита, 9 одиниць техніки пошкоджено. Силовики відкривали у відповідь вогонь", - повідомив експерт.Читайте такожБойовики намагаються зірвати наступальні дії сил АТО - Тимчук

Крім цього, терористи з мінометів обстріляли позиції сил АТО поблизу Амвросіївки та населеного пункти Красний Деркул, а також блокпост неподалік населенного пункту Кірове.

"Із застосуванням стрілецької зброї бойовиками скоєно напад на блокпост поблизу н.п.Красный Яр. Напад відбито, частину терористів знищена, решта розпорошені", - йдеться в повідомленні Тымчука.