В Донецьку ведуться відновлювальні роботи, обстановка у місті напружена

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, станом на 13.00 газовики ремонтують ділянки газопроводів, пошкоджені артобстрілами в Петровському та Кіровському районах, а також в результаті авіаудару в Калінінському районі. До відключених від газопостачання 133 абонентів додалося ще 130 абонентів приватного сектора і 309 абонентів багатоквартирних будинків.

У міськраді також повідомили, що Петровський і Південний водопровідні вузли, які вчора були зупинені через пошкодження ліній електропередач, відновили свою роботу. Наразі вузли працюють стабільно, здійснюючи водопостачання Петровського, частково Ленінського та Кіровського вузлів в заданому режимі. Залишається знеструмленим тільки водопровідний вузол Донецького казенного заводу хімічних виробів.

Читайте такожРадник Авакова: за Донецьк буде серйозна боротьбаЗа повідомленням КП «Компанія «Вода Донбасу», відновлено електропостачання насосної станції III підйому каналу "Сіверський Донець-Донбас". Канал працює в скороченому режимі, тому водопостачання Донецька залишається обмеженим.

У міськраді також відзначили, що в соціальних мережах з'явилася інформація, що вокзали Донецьк і Ясинувата нібито не працюють. Але, за інформацією прес-служби Донецької залізниці, ці відомості не відповідають дійсності.

Читайте такожУ Донецьку озброєні невідомі з гаража театру викрали мікроавтобус і тягач – міліціяЗалізничні вокзали станцій Донецьк і Ясинувата працюють у штатному режимі: пасажири обслуговуються в касах, прибувають і відправляються потяги, є тільки затримки в часі. Дані незручності виникають виключно через те, що доводиться в оперативному режимі коригувати графік, а іноді і маршрут прямування поїздів з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників, підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН , в ніч з 5 на 6 серпня по Донецьку було завдано авіаудару. За минулу добу загинули троє мирних жителів.