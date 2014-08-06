Вночі по Донецьку був нанесений авіаудар, за добу загинули троє мирних жителів

Епіцентром виявилися Петровський і Кіровський райони міста, повідомляє прес-служба міськради.

В результаті артилерійських обстрілів пошкоджено багато житлових будинків та інфраструктура районів.

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Також в Донецьку загинули мирні жителі: 1 людина по вулиці Льотної 5; 1 чоловік по вулиці Зелений гай 59; 1 особа в Кіровському районі біля зупинкового пункту навпроти ринку "Сокіл".

В районі вулиці Сеченова 40 (Калінінський район) вночі було завдано авіаудару. В результаті на проїжджій частині утворилася воронка діаметром 4 м і глибиною 1,5м Осколками бомби пошкоджено газопровід по вулиці Сєченова і автодорога, що веде до асфальтового заводу КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Також один снаряд не розірвався , на місці працюють сапери. Постраждалих серед мирного населення немає.

Станом на 9.30 обстановка в Донецьку залишається напруженою.