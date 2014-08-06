Із Криму та зони АТО вже переселено більш як 83 тисяч осіб – МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на 5 серпня 2014 року всього переселено 83 тис. 494 особи, у тому числі: 28 тис. 15 дітей, 9 тис. 687 інвалідів та осіб похилого віку.

Під наглядом Державної санітарно-епідеміологічної служби України знаходиться 849 об’єктів на 45 828 місць, де розміщено 17 499 осіб.

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Найбільша кількість об’єктів розміщено в Донецькій, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Черкаській областях.

Найменша кількість осіб на сьогодні розміщено в Тернопільській та Чернівецькій областях.

Як зазначається в повідомленні, МОЗ організовано надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам безпосередньо в населених пунктах, де вони знаходяться.

Зокрема, за медичною допомогою станом на 5 серпня до лікарів звернулось 10 692 особи з АРК, Севастополя, Донецької та Луганської областей, що складає 12,8% від усіх зареєстрованих, з них 8 534 дитини (79,8%). За весь період госпіталізовано 2 168 осіб (20,3%), з них 1 978 дітей (72,7%), проведено профоглядів 11 249 особам (13,5%), народилося 191 немовля.

Фахівцями МОЗ України спільно з міжнародними агенціями підготовлено та узгоджено перелік та кількість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (індивідуальні аптечки, аптечки на об’єктах розташування ВПО, набори-пакети для новонароджених, набори для невідкладної допомоги тощо).

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц. р. Росія розпочала військову агресію в Луганській та Донецькій областях.