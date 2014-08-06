Порошенко доручив залучити волонтерів до контролю за закупівлями для АТО
Про це президент повідомив сьогодні на зустрічі з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям АТО.
Президент України Петро Порошенко дав доручення включити волонтерів до складу громадських рад для контролю за закупівлями для АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про таке доручення він повідомив сьогодні на зустрічі з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям Збройних сил України і Національної гвардії, що беруть участь в антитерористичній операції на сході країни.
“Я даю доручення, щоб громадськими радами, міністерствами були включені волонтери, які зарекомендували себе як справжні патріоти, і мали повну можливість перевірити всі закупівлі”, - сказав Порошенко. Він пообіцяв, що реакція на виявлені порушення буде миттєвою.
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“Там, де ви знайдете будь-які позиції з порушенням прозорості, за завищеними цінами, або там, де це зайняло більше часу, ніж це потрібно в умовах військового часу, буде відповідна реакція миттєво. Я вам це обіцяю”, - наголосив президент.
Вважаю, що у Громадську раду міністерств мають бути включені волонтери, які б перевіряли адекватність закупівель, - зустріч з волонтерами.
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 6, 2014