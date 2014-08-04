"Гонорари" частини російських найманців істотно знизилися - експерт

Про це на своїй сторінці написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Найманці з числа колишніх правоохоронців вербуються в різних містах РФ і проходять перепідготовку в навчальному центрі в Ярославській області Росії, звідки їх групи відправляються на територію України. Одночасно, за нашими даними, істотно знизилися «гонорари» цих найманців, які виплачуються за контрактами", -написав він.Читайте такожТимчук: РФ різко збільшила кількість найманців-колишніх міліціонерів в Україні

Зокрема, якщо під час утримання Слов'янська» найманці отримували від 200 до 360 тисяч рублів на місяць (в залежності від підрозділу та спеціальності) плюс «премії» за безпосередню участь у бойових діях, то в даний час їх зміст впало до 100-120 тис. рублів на місяць, повідомляє експерт.