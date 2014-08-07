Влада не повинна проявляти «м’якотілість» у питанні демонтажу барикад в центрі Києва - експерт

Про це Черненко сказав у коментарі УНІАН з приводу сьогоднішніх подій на Майдані Незалежності, коли комунальні служби намагалися звільнити центр міста від барикад і наметів, але зустріли сильний спротив так званих «майданівців».

«Те, що відбувається в останні місяці на Майдані, воно не відповідає ні духу, ні формі того Майдану, який ми всі пережили. І всі ці розмови, що цей Майдан, щоб контролювати владу, не витримують критики», - зазначив експерт.

Він звернув увагу на те, що у європейських демократичних країнах влада підконтрольна суспільству і там «у центрі столиць не має смітника».

Черненко підкреслив, що існує багато інших механізмів, якими можна контролювати владу, і слід врахувати, що сьогодні Україна живе в умовах війни, тому нормальне функціонування країни, столиці, у тому числі комунікацій, як ніколи необхідні.

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«Сьогодні те, що відбувається на Майдані, воно ускладнює комунікацію, столиця не може жити повноцінним життям. Це була велика ілюзія, що там лишились люди для того, щоб контролювати владу. Є тисяча історій, як ці самі люди займалися рейдерством, п’янством, нападали на журналістів… Це (демонтаж барикад і наметів – УНІАН) треба було робити. І безперечно, я думаю, що влада не має проявляти тут м’якотілість», - сказав Черненко.

За його словами, «тема делікатна» і може викликати багато негативних оцінок. «Але я пам’ятаю, коли ще за часів Януковича серед ночі за лічені хвилини тисячі киян добиралися, щоб захистити Майдан. Сьогодні і соціологічні опитування, і дійсність показують, що той Майдан з цим не має нічого спільного. Тому Києву давно вже пора жити нормальним життям», - переконаний експерт.