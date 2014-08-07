Політолог про Майдан: "просто так позбавитись дитини української демократії не можна"

Політолог Віктор Небоженко переконаний, що влада не повинна застосовувати силу для звільнення центру Києва від барикад, а має поступово «цивілізовувати» Майдан, залучивши до цього процесу широку громадськість, у тому числі людей, які самі були учасниками подій у центрі столиці починаючи з листопада минулого року.

Про це Небоженко сказав у коментарі УНІАН з приводу сьогоднішніх подій на Майдані, коли комунальні служби намагалися звільнити центр Києва від барикад та наметів, але зустріли сильний спротив так званих «майданівців».

«Майдан треба було якось цивілізовувати. І це повинні були зробити ті, хто його відкривав, а не влада», - зазначив політолог.

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За його словами, дійсно, люди, які там зараз "пристроїлись" - якоюсь мірою дискредитували Майдан. «Але Майдан став винаходом України. Тому просто так позбавитись дитини української демократії не можна. Я хочу наголосити на серйозності цього», - зауважив Небоженко.

«Якщо влада хоче, щоб це відбувалось безболісно, то це треба робити із залученням широкої громадськості, людей, які мають до цього відношення, з багаточисленними волонтерами, активістами, які пройшли Майдан, сотниками… Зробити це їхньою проблемою», - вважає експерт.

Також, додав він, до процесу слід залучити ЗМІ, які б «просканували все реальне життя Майдану» та оприлюднили його для подальшої дискусії в суспільстві. Така гласність і публічність допоможе у вирішенні питання Майдану, переконаний Небоженко.

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За його словами, влада повинна знайти переконливі аргументи, шукати компроміси, а не залучати силовиків для вирішення проблеми. «І влада не має сприймати Майдан як джерело безладу. Влада веде себе так, як попередня. Вона сприймає будь-який спротив як виклик для себе, і починаються конфлікти у самих найгірших проявах», - заявив політолог.

«Треба відкрито казати людям, що Майдан закінчився як серйозний протест проти тої влади. Хай, хто хоче - той іде на фронт, хто хоче - хай займається волонтерством. А столиці треба повернути Хрещатик», - сказав Небоженко.

На думку Небоженка, якщо зараз «зачистити» Майдан, то до його річниці може відбутися «несподіване продовження історії Майдана», і в цьому експерт бачить небезпеку.