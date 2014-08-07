На Донбасі з органів внутрішніх справ звільнено близько 1,7 тисячі міліціонерів

На сьогодні у Донецькій та Луганській областях із органів внутрішніх справ звільнено близько 1700 міліціонерів.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Читайте такожМіліції Донбасу потрібно 20 тисяч осіб для заміни дезертирів та зрадників – Аваков

Зокрема, як зазначив начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України Віктор Слівінський, вже наступного дня після звільнення від терористів відповідної території постає питання: хто буде займатися охороною громадського порядку, чи можна залучати особовий склад, який перебував на тимчасово захопленій території?

З огляду на це, міністерством було сформовано кілька груп, які в своєму спорядженні мають детектор брехні (поліграф). До груп включено фахівців з психологічної служби, кадрової, з підрозділів внутрішньої безпеки.

Слівінський наголосив, що самоцілі звільнити немає, є питання, з ким працювати далі. Він наголосив, що зараз з об'єктивних причин неможливо провести атестування.

"Тому ці групи йдуть як передові, розвідувальні – вивчити ситуацію, позбутися вже тих працівників, яких використати в подальшому буде неможливо. Я думаю, процес буде довгий. Необхідно буде проходити ще атестування особового складу, необхідно подумати, кого залучити, можливо, з інших регіонів", - наголосив він.

На думку Слівінського, переатестувати треба близько 80% особового складу міліції Донецької і Луганської областей, а це близько 20 тис. правоохоронців.

Читайте такожНа Донбасі більше половини правоохоронців зрадили присязі - МВС

"На сьогоднішній день наказами як міністра, так і керівництва Донецької і Луганської областей звільнено близько 1700 чоловік. Це люди, які, скажімо так, не з'явилися на роботу і на сьогоднішній день місце їх перебування невідоме. Є частина людей, які самі написали рапорти – не готові вони служити, є частина людей, яких звільнили за порушення дисципліни, але це не основна частина території", - наголосив Слівінський.

За його словами, вже закінчена перевірка в райвідділах Слов`янська, Краматорська, Артемівки і Дружківки, працює група у Красному Лимані і Костянтинівці Донецької області, а також у райвідділах нещодавно визволених населених пунктів Луганщини - Лисичанську, Сєверодонецьку та Рубіжному.