Екіпаж санітарного вертольота МІ-8 врятовано - журналіст
01:53, 08 серпня 2014Політика
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Екіпаж санітарного вертольота МІ-8, обстріляного терористами, врятований українськими військовими.
Екіпаж санітарного вертольота МІ-8 врятовано Фото: Минобороны
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов
"Кореспондент "Цензор.Нет" з військового госпіталю Дніпропетровська повідомляє: наші війська врятували екіпаж санітарного вертольота МІ-8, який збили російські найманці. Пілоти поранені. Але їх вже доставлені в госпіталі Запоріжжя та Дніпропетровська. лікарі працюють", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт МІ-8, на борту якого, крім членів екііпажу, перебували медики і поранені бійці АТО.
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