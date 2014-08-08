Екіпаж санітарного вертольота МІ-8 врятовано - журналіст

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов

"Кореспондент "Цензор.Нет" з військового госпіталю Дніпропетровська повідомляє: наші війська врятували екіпаж санітарного вертольота МІ-8, який збили російські найманці. Пілоти поранені. Але їх вже доставлені в госпіталі Запоріжжя та Дніпропетровська. лікарі працюють", - написав він.

Читайте такожВ зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт МІ-8, на борту якого, крім членів екііпажу, перебували медики і поранені бійці АТО.