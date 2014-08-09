У Донецьку тривають бої, загинув один мирний житель

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"З різницею в одну годину сталося два артобстрілу в Петровському районі. В результаті знеструмлено 16 трансформаторних підстанцій", - йдеться в повідомленні.

В результаті прямого потрапляння снаряда в Кіровському районі за адресою вул. Могилевського, 7 загинув мирний житель.

Крім того, снарядом пошкоджено залізничний переїзд із районі селища Горняк. Рух громадського транспорту за маршрутами №8 і №63 зупинено.

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Крім того, терористи обстріляли блок-пост на в'їзді в Донецьк з боку Маріупольської траси, виникла пожежа. На місці працюють наряди МНС, які займаються локалізацією вогню.