В зоні АТО в бою загинув чоловік Тетяни Чорновіл

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про це у своєму Facebook.

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"Разом з Миколою загинув ще один боєць батальйону "Азов", ім'я якого встановлюється. (В районі бою зараз не працює зв'язок), - пише Геращенко.

За його словами, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився подати Миколу Березового та його полеглого побратима до державної нагороди за проявлену мужність і сміливість на війні з тероризмом.