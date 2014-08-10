В зоні АТО в бою загинув чоловік Тетяни Чорновіл
12:57, 10 серпня 2014Політика
0 0
Під містом Іловайск в бою загинув боєць батальйону міліції спецпризначення "Азов" , чоловік Тетяни Чорновіл - Микола Березовий.
Микола Березової / Facebook, Anton Gerashchenko
Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про це у своєму Facebook.
Читайте такожВ зоні АТО загинув чемпіон України з веслування
"Разом з Миколою загинув ще один боєць батальйону "Азов", ім'я якого встановлюється. (В районі бою зараз не працює зв'язок), - пише Геращенко.
За його словами, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився подати Миколу Березового та його полеглого побратима до державної нагороди за проявлену мужність і сміливість на війні з тероризмом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter