Терористи масово залишають Луганськ під виглядом мирних жителів - очевидці
18:27, 10 серпня 2014Політика
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Бойовики прямо на вулицях переодягаються у цивільне та залишають місто.
REUTERS
Терористи масово залишають Луганськ, переодягаючись у цивільне.
Про це повідомляють очевидці, передає 0642.ua.
"Були свідки, як після влучення снаряду поруч з будівлею податкової міліції, деякі прямо на вулиці переодягалися в цивільне та різко звалювали. На другому мікрорайоні два снаряди прилетіло", - пишуть луганчани у соцмережах.
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Також повідомляється про вибухи: снаряди впали поряд з військкоматом та 2 школою.
"По українській армії терористи ведуть вогонь з "Градів" та артилерії, яка стоїть у Зеленому гаю (де "Гради" - невідомо)", - повідомляють очевидці.
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