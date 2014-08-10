Терористи масово залишають Луганськ під виглядом мирних жителів - очевидці

Терористи масово залишають Луганськ, переодягаючись у цивільне.

Про це повідомляють очевидці, передає 0642.ua.

"Були свідки, як після влучення снаряду поруч з будівлею податкової міліції, деякі прямо на вулиці переодягалися в цивільне та різко звалювали. На другому мікрорайоні два снаряди прилетіло", - пишуть луганчани у соцмережах.

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Також повідомляється про вибухи: снаряди впали поряд з військкоматом та 2 школою.

"По українській армії терористи ведуть вогонь з "Градів" та артилерії, яка стоїть у Зеленому гаю (де "Гради" - невідомо)", - повідомляють очевидці.