Порошенко висловив співчуття у зв'язку із загибеллю чоловіка Чорновол у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку з загибеллю в зоні АТО бійця батальйону «Азов», чоловіка Тетяни Чорновол – Миколи Березового.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у «Фейсбук».

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«Сьогодні ми отримали трагічну новину. Під час активних дій в зоні АТО загинув боєць батальйону «Азов», чоловік Тетяни Чорновол – Микола Березовий. Співчуваю родині загиблого Героя. Пишаюсь відвагою та мужністю, яку проявив Микола Березовий під час антитерористичної операції на Сході України. Сумую разом зі всією країною за кожним Героєм, який поклав життя заради України.Герої не вмирають! Слава Україні!», - написав президент.

Як повідомлялося, 10 серпня під Іловайськом Донецької області в бою загинув боєць батальйону міліції спецпризначення "Азов" Микола Березовий - чоловік журналістки, уповноваженого уряду з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол.