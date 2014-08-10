Сили АТО повністю перекрили сполучення між Донецькою та Луганською областями

Передовими загонами сил АТО було повністю перекрито сполучення між Донецькою та Луганською областями, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, бандформування не можуть протистояти українській армії, тому наносять удари по мирним мешканцям.

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"О 12.45 в районі зеленого коридору, неподалік від Луганська, під час формування колони біженців, яка повинна була вийти о 13.00, був нанесений удар з БМ-21 «Град»", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, одна людина загинула, а одна поранена.