Сили АТО повністю перекрили сполучення між Донецькою та Луганською областями
20:45, 10 серпня 2014Політика
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Терористи не можуть протистояти українській армії, тому починають наносити удари по мирним жителям.
Військові перекрили сполучення між Луганщиною та Донеччиною / Міноборони
Передовими загонами сил АТО було повністю перекрито сполучення між Донецькою та Луганською областями, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається в повідомленні, бандформування не можуть протистояти українській армії, тому наносять удари по мирним мешканцям.
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"О 12.45 в районі зеленого коридору, неподалік від Луганська, під час формування колони біженців, яка повинна була вийти о 13.00, був нанесений удар з БМ-21 «Град»", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, одна людина загинула, а одна поранена.
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