Порошенко вніс у ВР законопроект про направлення малайзійських експертів у зону падіння «Боїнга»

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується ратифікувати Угоду між Україною та Малайзією про направлення малайзійських експертів до України у зв’язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17, підписану в Києві 1 серпня 2014 року, яка набуває чинності з дати отримання Малайзією дипломатичної ноти про виконання Україною її внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності.

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В Угоді, зокрема, зазначається, що Малайзія направляє невійськовий персонал до України з метою сприяння збиранню решток та проведенню розслідувань відповідно до Резолюції 2166 Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй від 21 липня 2014 року, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між Сторонами.

Чисельність малайзійського персоналу становить не більше, ніж 90 осіб.

Малайзійський персонал має свободу пересування територією приймаючої держави для переміщення до місцевостей, пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи. Малайзійський персонал запитує згоду приймаючої держави для будь-якого переміщення до місцевостей, не пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи.

Малайзійський персонал залишається під малайзійським національним командуванням і координує свою діяльність на території України з Міжнародною місією захисту розслідування, очолюваною Королівством Нідерланди.

Крім того, малайзійський персонал зобов’язаний дотримуватися законодавства приймаючої держави та утримуватися від будь-яких дій, несумісних з духом цієї Угоди, та, зокрема, від будь-якої політичної діяльності в приймаючій державі.

Малайзійський персонал також підтримуватиме контакти з усіма сторонами, включаючи спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, яка, для виконання своїх завдань, встановлює контакт з місцевими, регіональними та центральними органами влади, громадянським суспільством, етнічними та релігійними групами, місцевим населенням відповідно до свого мандату до тих пір, поки це потрібно.

Діяльність малайзійського персоналу на території приймаючої держави закінчується одночасно із закінченням діяльності, передбаченої у пункті 1.1 цієї статті, або за погодженням між сторонами.

Визначається також, що обладнання, матеріали та інші товари для використання малайзійським персоналом ввозяться на територію приймаючої держави на умовах тимчасового ввезення без сплати податків.

Технічні деталі матеріально-технічного забезпечення малайзійського персоналу визначаються компетентними органами сторін.

Матеріально-технічне й фінансове забезпечення малайзійського персоналу здійснюється направляючою державою.

Встановлюється, що малайзійському персоналу дозволяється застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності відповідно до цієї угоди.

Під час свого перебування на території приймаючої держави малайзійському персоналу дозволяється користуватися цивільними базами, навчальними центрами, тренувальними майданчиками та іншими об’єктами приймаючої держави за домовленістю між направляючою державою та суб’єктами приймаючої держави, відповідальними за управління такими об’єктами.

Розміри та порядок оплати за оренду землі, іншої нерухомості, в тому числі житлових та інших об’єктів, а також оплати за надання муніципальних, житлово-комунальних і побутових та інших послуг приймаючої держави визначаються між направляючою державою та суб’єктами приймаючої держави, відповідальними за управління такими об’єктами або за надання таких послуг.

Крім того, визначається, що сторони не висувають одна одній будь-яких претензій, що випливають з діяльності за цією угодою. Претензії, які випливають з дій або бездіяльності малайзійського персоналу, що вчинені у зв’язку з діяльністю за цією угодою та завдають шкоду, ушкодження або смерть в приймаючій державі третім особам, вирішуються приймаючою державою відповідно до її національного законодавства. Претензії, не пов’язані з діяльністю за цією угодою, вирішуються за взаємною згодою сторін.

Малайзійському персоналу надається такий самий статус, який надається адміністративно-технічному персоналу дипломатичного представництва держави, яка є стороною Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Для цілей діяльності відповідно до цієї угоди малайзійському персоналу дозволяється носити польову уніформу.

Кожна зі сторін може припинити дію цієї угоди шляхом надіслання письмового повідомлення іншій стороні про такий намір не менше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії цієї угоди.

За письмовою згодою сторін до цієї угоди можуть бути внесені зміни та доповнення у формі протоколів до цієї угоди, які становлять невід’ємну частину цієї угоди.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.