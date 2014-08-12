США та ЄС готові надати Україні гуманітарну допомогу

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий, повідомляє прес-служба президента.

«Це мають бути не конвої, а гуманітарна допомога, яка доставляється через контрольовані Україною пункти перетину кордону із забезпеченням безпеки, під координацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ми зранку (11 серпня – УНІАН) скоординували всі дії, узгодили позиції», - зазначив Чалий.

Заступник глави АП наголосив, що Україна не заперечує проти участі Росії у роботі цієї місії.

За його словами, представники терористичних угруповань зірвали дві спроби проведення переговорів контактної групи щодо надання гуманітарної допомоги для жителів Луганська. «У нас залишається питання - чи не буде гуманітарна допомога на місці розбита з мінометів терористами, які там знаходяться», - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє до України гуманітарний конвой.

"Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє до України гуманітарний конвой", - йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Читайте такожЧервоний Хрест підтвердив, що отримав пропозицію РФ брати участь у відправленні допомоги в зону АТОВодночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співпрацювати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.