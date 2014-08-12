Турчинов викликав в Раду главу НБУ пояснити причини падіння гривні

Як передає кореспондент УНІАН, це запрошення Турчинов озвучив у сесійній залі ВР.

Очікується, що Гонтарєва доповість про ситуацію на фінансовому ринку України.

"Ситуація на фінансовому ринку України достатньо складна. Тому я запрошую до 16.00 в парламент главу Нацбанку, щоб вислухати інформацію про ситуацію на валютному ринку, і крапка", - зазначив Турчинов. Читайте такожЦіна валюти змінюватиметься постійно - експерт

Крім того, Турчинов, коментуючи відмову більшості вносити до порядку денного сесії законопроекти про зміни до закону про вибори народних депутатів, зазначив, що до цього питання депутати зможуть повернутися сьогодні на вечірньому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 12,9200/13,2000 грн/дол.Читайте такожГривня впала до 13,50 грн/дол.

Як заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, щоб заспокоїти валютний ринок, але у разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

Нацбанк у понеділок, 11 серпня, втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок із двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол.

Нагадаємо, що минулого тижня регулятор вперше після тримісячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок із інтервенціями, щоб зміцнити гривню. Зокрема, 5 серпня НБУ виходив із котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн. дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол., продавши 31,450 млн. дол. і купивши 35 млн. дол.