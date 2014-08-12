Яценюк закликає ВР підтримати законопроект про санкції
13:18, 12 серпня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду підтримати проект закону про введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до злочинів проти територіальної цілісності та народу України.
Яценюк просить підтримати санкції / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у ВР.
"Уряд звертається до Верховної Раді проголосувати законопроект, який запроваджує інститут введення санкцій. Уряд підготував всі необхідні документи, щоб Україна разом із Сполученими Штатами, ЕС та країнами Великої сімки ввела санкції проти країни - агресора, її юридичних та фізичних осіб. Голосування може бути тільки одне - результативне", - сказав глава уряду.
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