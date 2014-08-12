Яценюк закликає ВР підтримати законопроект про санкції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у ВР.

"Уряд звертається до Верховної Раді проголосувати законопроект, який запроваджує інститут введення санкцій. Уряд підготував всі необхідні документи, щоб Україна разом із Сполученими Штатами, ЕС та країнами Великої сімки ввела санкції проти країни - агресора, її юридичних та фізичних осіб. Голосування може бути тільки одне - результативне", - сказав глава уряду.

Читайте такожНорвегія підтримала санкції ЄС проти Росії