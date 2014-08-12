Міліціонерам дозволили використовувати вогнепальну зброю в зоні АТО

За проект №4310а проголосували 228 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі. При цьому депутати від фракції Партії регіонів і групи "За мир і стабільність" не голосували за цей законопроект.

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Прийняті зміни будуть внесені в закон "Про міліцію".

Парламент дозволив міліції без попередження використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції, а також у районі проведення АТО.

У проекті уточнюється, що застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження, якщо дозволяють обставини.