Автомайдан погрожує запалити шини під ВР, якщо депутати не ухвалять закон про люстрацію

Один з лідерів Автомайдану Сергій Коба з ложі помічників народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради пригрозив депутатам запалити шини під булівею парламента в разі, якщо ВР не ухвалить закон про люстрацію.

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Як передає кореспондент УНІАН, після того, як голова ВР Олександр Турчинов відкрив вечірнє пленарне засідання, Коба почав вигукувати: “Або ви приймаєте закон, або ми запалимо шини!”.

На це Турчинов попросив Кобу не хуліганити. Після цього робота парламенту увійшла у звичне русло.