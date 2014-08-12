Баррозу підтримав позицію України щодо доставки допомоги Луганську



Про це він сказав під час телефонних консультацій з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Баррозу також підтримав те, що саме Міжнародний Комітет Червоного Хреста координує логістику та доставку гуманітарної допомоги для жителів Луганська.

Порошенко подякував ЄС за підтримку та рішення про виділення фінансової допомоги у розмірі 2,5 млн євро для жителів Донбасу, які найбільше постраждали від дій бойовиків.

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Кошти будуть спрямовані на цілі міжнародної гуманітарної допомоги жителям Луганська через міжнародний Комітет Червоного Хреста. Також допомога буде спрямована на потреби вимушених переселенців, забезпечення їм місць проживання, продуктів харчування, питної води, медичного обслуговування, психологічно-соціальної підтримки.

Співрозмовники також обговорили питання енергетичного діалогу та подальшої економічної допомоги з боку ЄС, зокрема в рамках міжнародної донорської конференції, яка відбудеться в Києві восени.

Попередня розмова між Порошенком і Баррозу відбулась 11 серпня.