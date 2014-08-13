Меркель висловилась за продовження переговорів з Путіним щодо України

«Я прагну зробити так, аби, попри санкції, не втратилася нитка розмови з російським президентом», - заявила Меркель в інтерв'ю німецькому виданню Sдchsische Zeitung.

Голова уряду ФРН відзначила, що завжди виступала за конструктивну співпрацю з Москвою і готова продовжувати її і в майбутньому, передає DW.

Разом з тим федеральний канцлер дала зрозуміти, що не визнає дії Росії, здійснені щодо України. «Дотримання територіальної незалежності держав і неможливість зміни кордонів в односторонньому порядку - це головна європейська домовленість», - заявила Меркель, наголосивши, що анексією Криму Путін вчинив наперекір цим принципам.

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«Росія має це визнати», - заявила голова німецького уряду.