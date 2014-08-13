Рада ЄС збирається на засідання 15 серпня через ситуацію в Україні та Іраку

Про це власному кореспонденту УНІАН сьогодні в Брюсселі повідомив представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Себастіан Брабант.

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„Верховний представник Кетрін Ештон вирішила скликати позачергову Раду із закордонних справ у цю п'ятницю, 15 серпня, в Брюсселі як реагування ЄС на основні поточні кризи, зосередивши увагу на Україні та Іраку”, - зазначив він.