Рада ЄС збирається на засідання 15 серпня через ситуацію в Україні та Іраку
18:31, 13 серпня 2014Політика
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Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ збирається на позачергове засідання у п’ятницю, 15 липня, через ситуацію в Україні та Іраку.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН сьогодні в Брюсселі повідомив представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Себастіан Брабант.
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„Верховний представник Кетрін Ештон вирішила скликати позачергову Раду із закордонних справ у цю п'ятницю, 15 серпня, в Брюсселі як реагування ЄС на основні поточні кризи, зосередивши увагу на Україні та Іраку”, - зазначив він.
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