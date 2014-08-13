Рада ЄС збирається на засідання 15 серпня через ситуацію в Україні та Іраку

18:31, 13 серпня 2014
Політика
0 0

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ збирається на позачергове засідання у п’ятницю, 15 липня, через ситуацію в Україні та Іраку.

REUTERS

Про це власному кореспонденту УНІАН сьогодні в Брюсселі повідомив представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Себастіан Брабант.

Читайте такожЄС обговорить збитки від заборони ввезення продуктів харчування в Росію

„Верховний представник Кетрін Ештон вирішила скликати позачергову Раду із закордонних справ у цю п'ятницю, 15 серпня, в Брюсселі як реагування ЄС на основні поточні кризи, зосередивши увагу на Україні та Іраку”, - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter