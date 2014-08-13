На цьому тижні може відбутися засідання Ради ЄС через ситуацію в Україні, Іраку та Секторі Гази

Як повідомив сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН представник глави європейської дипломатії Кертін Ештон Себастіан Брабант, верховний представник „готова провести засідання Ради ЄС з питань закордонних справ вже на цьому тижні”.Читайте такожВпродовж тижня Україна двічі опинялася під загрозою військового вторгнення - РНБО

„Зараз ми узгоджуємо з країнами-членами, чи це буде можливо з їхнього боку”, - зазначив він.

Дипломатичне джерело у свою чергу повідомило УНІАН, що на порядок денний такого засідання, в разі його проведення, будуть винесені питання України, Іраку та Сектора Гази.