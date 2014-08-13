На цьому тижні може відбутися засідання Ради ЄС через ситуацію в Україні, Іраку та Секторі Гази
15:54, 13 серпня 2014Політика
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Зовнішня служба Європейського Союзу розглядає можливість проведення на цьому тижні позачергового засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
На цьому тижні може відбутися засідання Ради ЄС через ситуацію в Україні, Іраку та Секторі Гази / Wikimedia.org
Як повідомив сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН представник глави європейської дипломатії Кертін Ештон Себастіан Брабант, верховний представник „готова провести засідання Ради ЄС з питань закордонних справ вже на цьому тижні”.Читайте такожВпродовж тижня Україна двічі опинялася під загрозою військового вторгнення - РНБО
„Зараз ми узгоджуємо з країнами-членами, чи це буде можливо з їхнього боку”, - зазначив він.
Дипломатичне джерело у свою чергу повідомило УНІАН, що на порядок денний такого засідання, в разі його проведення, будуть винесені питання України, Іраку та Сектора Гази.
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