У РНБО планують найближчим часом звільнити Луганськ

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV. Він наголосив, що незабаром Луганськ буде звільнений від бойовиків.

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"Як я вже казав, в даний час звужується кільце навколо терористів, вони намагаються будь-якими силами зробити так, щоб українське населення ненавиділо українських військових. Ми ще раз повторюємо, що не обстрілюємо житлові квартали. Але мешканці вже самі це знають, і повідомляють про такі обстріли нам. Найближчим часом місто Луганськ буде звільнене від терористів", - підкреслив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, через окупацію терористами Луганська, місто вже 11 діб знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Там немає води, світла, зв'язку.