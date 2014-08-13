У РНБО планують найближчим часом звільнити Луганськ
Сили АТО ведуть активні наступальні бої на околицях Луганська.
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV. Він наголосив, що незабаром Луганськ буде звільнений від бойовиків.
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"Як я вже казав, в даний час звужується кільце навколо терористів, вони намагаються будь-якими силами зробити так, щоб українське населення ненавиділо українських військових. Ми ще раз повторюємо, що не обстрілюємо житлові квартали. Але мешканці вже самі це знають, і повідомляють про такі обстріли нам. Найближчим часом місто Луганськ буде звільнене від терористів", - підкреслив Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, через окупацію терористами Луганська, місто вже 11 діб знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Там немає води, світла, зв'язку.