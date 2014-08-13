Луганськ вже 11-й день без світла, води та телефонного зв'язку

Як повідомила УНІАН прес-служба міськради, одинадцятий день у місті повністю відсутнє енергопостачання. Вчора на території обласного центру було відключено газопостачання, проте згодом воно було відновлене.

За інформацією городян, райони Луганська не припиняють обстрілювати.

Читайте такожБойовики заборонили жителям Луганська дзвонити родичамЗначну частину магазинів, як і раніше, закрито, у продажу є тільки найнеобхідніші продукти. Незважаючи на критичну обстановку, в Луганську продовжують випікати хліб. Є проблема з лікарськими препаратами, працюють лише кілька аптек.

Читайте такожЗа добу понад 350 осіб виїхали з Луганська "зеленим коридором" Луганськ залишається ізольованим: не здійснюються соціальні виплати, виплати пенсій і зарплат, в місто не поставляють медикаменти, продукти і паливо.