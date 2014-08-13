У західних та центральних областях України активізувалися російські провокатори

У центральних та західних областях України почали діяти організовані групи російських розвідників-провокаторів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Вони ходять по оселям Українців з списками і сповіщають, що рідні загинули під час виконання бойових дій в зоні АТО. Мета цих дій дестабілізувати ситуацію в регіонах і визначити точні списки людей"

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У зв'язку з цим в прес-центрі АТО наголошують: сповіщати близьких про військовослужбовців можуть лише представники частин та військових комісаріатів. При цьому вони мають мати відповідні документи.

"Просимо громадян, які зіткнулись з подібними провокаціями відразу звертатись до органів МВС та СБУ. В жодному разі не вживайте заходів до затримання провокаторів самотужки. Адже вони можуть бути озброєнні і мати відповідну підготовку з рукопашного бою", - додають представники штабу АТО.